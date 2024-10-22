РФ масовано атакувала дронами Сумщину — загинули 3 людини

Новини

Російська армія масовано атакувала Сумську область безпілотниками в ніч на 22 жовтня. Є збиті дрони, але є і влучання, через які загинули три людини. Серед них — дитина.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Сили оборони України збили над регіоном 25 ударних БпЛА. Під ранок росіяни вдарили по житловому багатоквартирному будинку і обʼєктах критичної інфраструктури в Сумах. Наслідки цієї атаки уточнюють.

Уночі окупанти влучили у приватний сектор. Там і загинули три людини.

Протиповітряні бої тривають. Повітряна тривога в області оголошена відучора, 21 жовтня, і триває вже понад 11 годин.

Росія останнім часом посилила обстріли Сумської області. Регіон атакують дронами, ракетами, артилерією і керованими авіабомбами. У місті Шостка 19 жовтня під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, ще вісім людей поранені через черговий російський обстріл.