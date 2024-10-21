Росіяни вкотре розстріляли українських військовополонених
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Поблизу Селидового Донецької області російські військові розстріляли двох полонених українських військових.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Слідство встановило, що 18 жовтня 2024 року, о 14:38 у Покровському районі Донецької області російські військовослужбовці взяли в полон бійців ЗСУ.
Військові РФ поклали беззбройних українських військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх у такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.
Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- Російські військові стратили на полі бою щонайменше 102 українських військовополонених, а 80% випадків страт українських військовополонених зафіксували саме цього року.