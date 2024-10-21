«Радіо Свобода»: МАГАТЕ фінансувало російські ядерні дослідження в окупованому Криму

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МАГАТЕ фінансувало дослідження російських вчених у Криму навіть після анексії півострова у 2014 році та після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну — попри те, що офіційно агентство визнає Крим українським.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Радіо Свобода».

Дослідження МАГАТЕ в Криму після 2014 року

У розпорядженні «Радіо Свобода» опинилися кілька внутрішніх документів МАГАТЕ, повʼязаних із двома науковими проєктами, які отримали підтримку агентства.

Перший із цих проєктів — Дослідження тимчасових тенденцій забруднення в прибережних російських районах Чорного моря за допомогою ядерних та інших аналітичних методів. Цей проєкт був запущений восени 2016 року і став частиною ширшої програми МАГАТЕ, в межах якої аналогічні дослідження проводили, крім Росії, в кількох інших країнах світу: Австралії, Італії, Вʼєтнамі, Кувейті тощо.

В угоді про проєкт за підписом глави однієї з адміністративних секцій МАГАТЕ, коротко описана програма проєкту: дослідження тимчасових тенденцій неорганічних та органічних забруднень в окремих російських прибережних районах Чорного моря. Мова, зокрема, і про дослідження на російській морській станції в окупованому Севастополі.

Виконавцем проєкту був Обʼєднаний інститут ядерних досліджень (ОІЯД) із підмосковної Дубни (директор ОІЯД підписав угоду), провідним науковим співробітником проєкту стала Марина Фронтасьєва, співробітниця лабораторії нейтронної фізики інституту. Угода передбачала, що проєкт триватиме до вересня 2019 року з можливістю продовження.

У тексті угоди не описана фінансова сторона, але в одному з пунктів згадується, що МАГАТЕ виступає спонсором проєкту.

Ще один документ щодо цього проєкту, який отримало «Радіо Свобода», — адресована МАГАТЕ грантова заявка, підготовлена ОІЯД за кілька місяців до підписання угоди у 2016 році. У ній також неодноразово згадуються плани взяття проб у Севастополі.

Крім того, у списку релевантних досліджень згадано спільну роботу ОІЯД з Інститутом біології південних морів імені О. О. Ковалевського РАН (створено на основі Севастопольської біологічної станції). Цей інститут до російської анексії Криму належав до структури Національної академії наук України (під тією самою назвою). Його сторінка досі доступна на сайті української академії.

У заявці описано і передбачуваний бюджет проєкту на три роки: €165 тисяч, включаючи €120 тисяч на обладнання. Інститут просив у МАГАТЕ грант на суму €15 тисяч, решту планував покрити з власних коштів.

Згідно зі списком наукових праць, доданим до заявки на грант МАГАТЕ, у 2014—2015 роках Фронтасьєва опублікувала три статті на основі аналізу проб, узятих біля узбережжя Криму. Вони були виконані спільно з вченими Інституту південних морів у Севастополі, причому в статтях 2014 року він вказаний як український, у 2015 — вже як російський.

Попри те, що взяття проб в анексованому Криму було затверджено в підписаній МАГАТЕ угоді, у підсумковій статті про проєкт, опублікованій у 2019 році, Севастополь та Крим не згадуються; йдеться лише про взяття проб у межах чорноморського узбережжя російського Краснодарського краю. Чи досліджувалися в межах підтриманого МАГАТЕ проєкту проби з Криму, як від початку планувалося, «Радіо Свобода» встановити не вдалося, у відкритих публікаціях вони не згадувалися.

Дослідження МАГАТЕ, що тривало після 2022 року

Ще один російський науковий проєкт, використаний МАГАТЕ, стосувався вивчення міграції птахів та поширення пташиного грипу за допомогою ізотопного аналізу. «Радіо Свобода» отримало доступ до двох документів щодо цього проєкту: це контракт (IAEA Research Contract No: 22555), укладений навесні 2018 року між МАГАТЕ і російським виконавцем — Федеральним центром охорони здоровʼя тварин (ФЦОЗТ); а також звіт щодо проєкту, який російська наукова організація направила до МАГАТЕ у вересні 2023 року.

Згідно з контрактом ФЦОЗТ мав загалом отримати від МАГАТЕ €60 тисяч. У звіті російська сторона вказала, що частину зразків пташиного пірʼя було зібрано в Криму. Чи це було спочатку узгоджено з МАГАТЕ — невідомо.

Семінар у Москві за участі представників РФ, які працюють у Донецьку

Крім того, 21 жовтня цього року в Москві має відкритися регіональний тренінговий курс з фізики брахітерапії. Курс пройде в межах однієї з програм технічної кооперації МАГАТЕ та за фінансової підтримки агентства. Загальна вартість програми — майже $2 мільйони.

«Радіо Свобода» отримало список учасників курсу, серед них 22 людини з Вірменії, Білорусі, Киргизстану, Туркменістану та Росії. Як стверджує дипломатичне джерело «Радіо Свобода» з Відня, всіх учасників добирав секретаріат МАГАТЕ. Двоє з учасників, які відзначені у внутрішній системі МАГАТЕ і які представляють РФ, насправді працюють в окупованому Росією Донецьку, в Республіканському онкологічному центрі імені Бондаря. На скриншоті з внутрішньої інформаційної системи МАГАТЕ, отриманому «Радіо Свобода», видно, що місце роботи учасників семінару з Донецька позначено Regional Antitumor Centre, Donetsk, Russian Federation.

Що кажуть у МАГАТЕ

У відповідь на запит «Радіо Свобода» в МАГАТЕ заявили, що агентство продовжує розглядати Крим як частину України. Представник агентства додав, що підтримані МАГАТЕ наукові проєкти за участю ОІЯД та Федерального центру охорони здоровʼя тварин мали «виключно технічний характер» і не виражають зміну позиції агентства щодо статусу Криму.

«Розглянуті дії підпадають під мандат МАГАТЕ «сприяти обміну науковою та технічною інформацією про мирне використання атомної енергії», мали виключно технічний характер і не є зміною позиції Агентства щодо статусу Криму. Те саме стосується звітів контрагентів щодо таких дослідницьких угод. Думки контрагентів, виражені в їхніх звітах, є їхніми власними і не відображають позиції МАГАТЕ або його держав-членів», — заявили в агентстві.

На уточнююче питання про те, чому в такому разі офіційний представник МАГАТЕ підписав документ, у якому Севастополь зазначений як частина Росії, в МАГАТЕ не відповіли.

Також агентство ніяк не прокоментувало і московський тренінг за участю співробітників медичних закладів із Донецька.