У США помер головний опонент Ердогана Фетхуллах Гюлен, якого звинувачували в організації держперевороту

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Facebook / Fethullah Gülen

У США помер впливовий турецький проповідник і глава руху FETO Фетхуллах Гюлен, якого влада Туреччини звинувачувала в спробі військового перевороту у 2016 році.

Про його смерть написав племінник Ебуселеме Гюлен.

За даними руху Herkül, Гюлен помер в лікарні. CNN Turk пише, що останні роки Гюлен боровся з нирковою недостатністю, діабетом і деменцією.

Хто такий Фетхуллах Гюлен

Гюлен — турецький громадський і релігійний діяч, публіцист і колишній ісламський проповідник. У 1999 році він виїхав до США на лікування і вже не повертався до Туреччини.

Гюлена називали заклятим ворогом президента країни Реджепа Ердогана після того, як опозиціонера і його рух звинуватили в причетності до спроби державного перевороту 2016 року. Анкара також звинувачувала Гюлена в проникненні його однодумців до збройних сил, поліції, органів юстиції та в міністерства.

У ніч на 16 липня 2016 року, коли сталася спроба перевороту, на Стамбул і Анкару здійснювали авіанальоти, на вулиці вивели танки. Унаслідок заколоту 161 людина загинула, ще 1 440 людей отримали поранення.

Суд у Туреччині виніс довічні вироки 74 особам, яких звинувачували в участі в невдалій спроби державного перевороту.

Туреччина наполягала на екстрадиції Гюлена зі США, звинувачуючи Вашингтон у підтримці його організації FETO.