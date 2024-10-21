За ніч ППО збила 59 дронів — ще 45 локаційно втрачені
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 21 жовтня Росія атакувала Україну 119 дронами й ракетами. Сили ППО збили 59 російських безпілотників, ще 45 локаційно втрачені. Є декілька влучань по цивільній інфраструктурі.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Усього радіотехнічні війська виявили 119 засобів повітряного нападу РФ:
- одна балістична ракета «Іскандер-М/KN-23» (запущена з території Криму);
- одна керована авіаційна ракета Х-35 (запущена з повітряного простору в акваторії Чорного моря);
- одна керована авіаційна ракета Х-31П (запущена з повітряного простору в акваторії Чорного моря);
- 116 БпЛА (райони пусків: російські Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).
Щоб відбити повітряний напад, залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.