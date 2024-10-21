Санду заявила про «безпрецедентне шахрайство» на виборах і спробу купити 300 тисяч голосів

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Facebook / Maia Sandu

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що на виборах у Молдові кримінальне угруповання намагалось купити 300 тисяч голосів — це майже 20% від загальної кількості тих, хто голосував.

Про це вона сказала на брифінгу для преси, її цитує NewsMaker.

«Сьогодні, як і в останні місяці, свобода і демократія в Молдові зазнали безпрецедентної атаки. Кримінальні угруповання, обʼєднавшись з іноземними силами, атакували нашу країну брехнею і пропагандою. У нас є докази та інформація, що кримінальне угруповання мало намір купити 300 тисяч голосів», — наголосила вона.

Санду назвала це «безпрецедентним шахрайством», мета якого — скомпрометувати демократію.

«Їхня мета — посіяти страх і паніку в суспільстві. Ми не припинимо захищати свободу і демократію. Ми чекаємо підсумкових результатів і повернемося з рішеннями», — наголосила президентка.

На виборах в Молдові підрахували вже понад 98% голосів. Лідирує Санду (41%), на другому місці Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії (26%). Судячи з цих підрахунків, в країні очікується другий тур виборів.

Що стосується референдуму про євроінтеграцію, то за підрахунком 98,42% голосів за проголосували 50,08%, а проти — 49,92%.

Вплив Росії на вибори в Молдові

Віцепремʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимова заявила, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.

За її словами, Кремль проводив у Молдові операції з дезінформації та дестабілізації, а також підкуповував виборців. Інші чиновники в Кишиневі останніми тижнями також помічали низку випадків очевидного втручання Росії у виборчий процес у Молдові через саботаж і підкуп голосів.

Раніше в жовтні Чернаутяну заявив, що Кремль заплатив майже 130 тисячам людей (5% населення Молдови), щоб ті підтримували проросійських політиків.

Натомість Кремль категорично відкидає звинувачення у втручанні в президентські перегони в Молдові. У РФ тим часом звинувачують уряд Молдови у проведенні «агресивної антиросійської політики» через прагнення країни відійти від Москви та приєднатися до ЄС.