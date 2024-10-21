Майя Санду лідирує на виборах президента Молдови

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У Молдові 20 жовтня пройшли вибори президента і референдум про євроінтеграцію країни. Станом на ранок 21 жовтня центральні виборчі комісії підрахували майже 98% голосів.

На президентських виборах у Молдові було 11 кандидатів, серед яких чинна президентка Майя Санду — вона просуває проєвропейський вектор руху країни. За неї проголосували 41,84% виборців.

Натомість за її головного опонента, Олександра Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, голоси віддали 26,35% громадян.

На третьому місці опинився Ренато Усатий, очільник партії «Наша партія», якого вважають проросійським політиком з громадянством РФ, з 13,77% голосів.

На референдумі про євроінтеграцію Молдови громадян запитали: «Чи слід закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС». Проголосували «так» 49,88% громадян, а 50,12% проголосували «ні».

Щоб кандидата визнали президентом Молдови, потрібно набрати понад 50% голосів у першому турі. Якщо цього не стається, то 3 листопада в Молдові відбудеться другий тур президентських виборів.

Вплив Росії на вибори в Молдові

Віцепремʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимова заявила, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.

За її словами, Кремль проводив у Молдові операції з дезінформації та дестабілізації, а також підкуповував виборців. Інші чиновники в Кишиневі останніми тижнями також помічали низку випадків очевидного втручання Росії у виборчий процес у Молдові через саботаж і підкуп голосів.

Раніше в жовтні Чернаутяну заявив, що Кремль заплатив майже 130 тисячам людей (5% населення Молдови), щоб ті підтримували проросійських політиків.

Натомість Кремль категорично відкидає звинувачення у втручанні в президентські перегони в Молдові. У РФ тим часом звинувачують уряд Молдови у проведенні «агресивної антиросійської політики» через прагнення країни відійти від Москви та приєднатися до ЄС.