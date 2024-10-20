У Львові невідомі пошкодили могили військових

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Невідомі пошкодили могили військовослужбовців на Личаківському цвинтарі у Львові.

Про це повідомила місцева поліція та керуючий справами Львівської міськради Євген Бойко.

За словами Бойка, всього пошкоджено 23 могили, з яких 17 могил військових, три — могили політвʼязнів, дві — волонтерів.

На опублікованих фото видно, що вандали розкидали квіти та фото на могилах, побили лампадки.

На місці працюють правоохоронці, вони переглядають відеозаписи з камер спостереження.