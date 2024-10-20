Україна атакувала військовий аеродром РФ

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Вночі 20 жовтня Сили оборони України уразили російський аеродром.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Йдеться про військовий аеродром «Липецьк-2», що в Липецькій області РФ, де ціллю стали склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. На аеродромі базуються російські винищувачі Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Після атаки фіксували численні вибухи, а також роботу ворожої ППО. Результати ураження уточнюють.

Цієї ж ночі кілька десятків українських дронів уразили найбільший в Росії завод з виробництва вибухових речовин імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородської області.

На ураженому заводі виготовляють вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіабомби, зокрема КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет і боєголовки до ракетних комплексів ППО. Усе це Росія використовує у війні проти України. Підприємство є частиною військово-промислового комплексу РФ, тому входить до підсанкційних списків України, ЄС, Великої Британії, Японії та Швейцарії та США.