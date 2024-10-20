Джерела «Бабеля»: Україна уразила найбільший в Росії завод з виробництва вибухових речовин

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Кілька десятків українських дронів уразили найбільший в Росії завод з виробництва вибухових речовин імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородської області.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у Службі безпеки України.

Відстань від українського кордону до підприємства — 900 кілометрів.

На ураженому заводі виготовляють вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіабомби, зокрема КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет і боєголовки до ракетних комплексів ППО. Усе це Росія використовує у війні проти України.

Підприємство є частиною військово-промислового комплексу РФ, тому входить до підсанкційних списків України, ЄС, Великої Британії, Японії та Швейцарії та США.

«СБУ відпрацювала над посиленням санкцій проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають миттєвий ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме і надалі», — заявило джерело в СБУ.

Перші вибухи пролунали близько четвертої ранку, після цього над території обʼєкта зʼявився стовп густого диму. Наразі наслідки української атаки уточнюють.