Уночі ППО збила 31 дрон із 49
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- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
Українська протиповітряна оборона вночі 20 жовтня знищила 31 ворожий дрон із 49. Ще 13 російських безпілотників локаційно втрачені. Два ворожі БпЛА полетіли в напрямку Білорусі.
Про це повідомило командування Повітряних сил України.
Цієї ночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з території Криму, а також ударними БпЛА типу Shahed і дронами невстановленого типу.
Повітряний напад армії РФ відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
ППО працювала у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
- Уранці 20 жовтня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в Сумській області. Наразі тимчасово не мають світла 37 тисяч людей у 104 населених пунктах на Роменщині.