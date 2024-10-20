Уночі ППО збила 31 дрон із 49

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Getty Images / «Бабель»

Українська протиповітряна оборона вночі 20 жовтня знищила 31 ворожий дрон із 49. Ще 13 російських безпілотників локаційно втрачені. Два ворожі БпЛА полетіли в напрямку Білорусі.

Про це повідомило командування Повітряних сил України.

Цієї ночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з території Криму, а також ударними БпЛА типу Shahed і дронами невстановленого типу.

Повітряний напад армії РФ відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

ППО працювала у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.