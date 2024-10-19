За неправдиві висловлювання про мобілізацію і ТЦК може загрожувати кримінальне покарання

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УНІАН

За поширення викривленої інформації про мобілізацію і територіальні центри комплектування (ТЦК) правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження.

Про це заявили в Сухопутних військах Збройних сил України.

Там наголосили, що попри широку інформаційно-просвітницьку кампанію держави з розʼяснення мобілізаційних заходів, почастішали випадки поширення викривленої та неперевіреної інформації, спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в країні, нагнітання настроїв серед населення і, як наслідок, на зрив мобілізації громадян до лав Сил оборони України.

Будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог чинного законодавства України щодо мобілізації, поширення неправдивої, компрометуючої інформації, оціночних суджень без чіткої аргументації, спрямованих на підрив безпекових заходів держави, підпадають під статтю про перешкоджання роботі українського війська, що карається позбавленням волі від пʼяти до восьми років. Тож правоохоронці можуть порушувати кримінальні провадження проти людей, які так вчиняють, задля захисту законної діяльності Сил оборони та безпеки громадян, зазначають у Сухопутних військах.

Спекуляції на темі мобілізації в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях в начебто незаконних діях представників ТЦК, перевірятимуть правоохоронні органи в межах їхніх повноважень і компетенцій.

Водночас у Сухопутних військах зауважили, що будь-які порушення з боку самих ТЦК не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ. Кожному випадку надають належну правову оцінку з усіма санкціями, передбаченими українським законодавством.

Також у Сухопутних військах додали, що в усіх без виключення обласних центрах України налагоджена дієва взаємодія ТЦК з представниками уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Командування Сухопутних військ закликало громадян, медіа і блогерів послуговуватись лише офіційною та перевіреною інформацією.