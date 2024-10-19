ГУР: У Луганську підірвали авто з російським майором

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Пресслужба ГУР Міноборони України

У тимчасово окупованому Луганську підірвали автомобіль з російським майором Дмитром Первухою. Він був «начальником штабу зі служби військ і безпеки військової служби» на окупованих територіях України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Вибух стався 18 жовтня, близько 11:40 в центрі Луганська — підірвали автівку УАЗ «Патріот». У ній і сидів Первуха. За даними ГУР, росіянин загинув.

Українська розвідка зазначає, що Первуха був причетний до воєнних злочинів в Україні. Він перебував на службі підпорядкованого російському Генштабу 273 розвідувального центру (в/ч 53847), що базується в Новосибірську.