Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 1 380 військових і 15 артсистем

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За минулу добу, 18 жовтня, армія РФ втратила ще 1 380 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили вісім російських танків, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 78 дронів оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 38 одиниць автомобільної техніки та 25 одиниць спецтехніки.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.