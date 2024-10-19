Західні лідери погоджуються, що український план перемоги слушний. Огляд матеріалів іноземних медіа 18 жовтня

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«Бабель»

Під час фінального візиту Джо Байдена до Європи на посаді президента США європейські лідери робили заяви та кроки все більше у ключі українського плану перемоги, презентованого їм тиждень тому, а політикам США трохи раніше. Як ідеться в матеріалі Bloomberg, не всі політики погоджуються з усіма українськими вимогами, однак стають мʼякшими до, наприклад, швидкого прийняття України до НАТО. Також вони заявили про збільшення обсягів військової допомоги для України.

Джо Байден сподівається зберегти значні обсяги військової підтримки США принаймні до кінця своєї каденції в січні 2025 року, пише видання. Також частина політиків НАТО сподіваються, що США наростять підтримку чи дадуть Україні нові можливості після виборів 5 листопада ― незалежно від того, хто на них переможе. Поточна адміністрація в обох випадках матиме менше стримуючих факторів щодо підтримки Києва, пише інформагентство. Утім, досі непохитним лишається головний за обсягами допомоги європейський партнер України ― Німеччина. Олаф Шольц заявив, що виступає проти негайного прийняття України до НАТО і надання їй дозволу бити далекобійною зброєю по російській території. За понад два роки своєї позиції він поки що не змінив.

При цьому під час короткого візиту Байдена до Європи головним предметом розмов стала не Україна, як планувалось, а вбивство Ізраїлем керівника ХАМАС Яхʼї Сінвара, пише The New York Times. Цю новину обговорювали й на офіційних переговорах, і в кулуарах, як можливість встановити перемирʼя і покращити гуманітарну ситуацію в Газі. Також політики відзначили майстерність ізраїльських військових: за трохи понад рік їм вдалось досягти більшості цілей, відчутно послабивши головні ворожі організації в регіоні. Натомість потреби України, як і тиждень тому через ураган у США, знову залишилися в тіні, пише видання.

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