Бійці ГУР звільнили село Кругляківка на Харківщині. Воно важливе для оборони Купʼянська

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Бійці Головного управління розвідки Міноборони звільнили та зачистили від росіян село Кругляківка Купʼянського району, що на Харківщині, та його околиці. Цей населений пункт важливий для оборони Купʼянська.

Про це повідомили в ГУР.

З 7 по 14 жовтня бійці підрозділу «Братство» у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО за підтримки 77 окремої аеромобільної бригади ЗСУ виконували цю операцію. Тепер всі шляхи пересування окупантів заміновані.

У Кругляківці російська армія втратила у ближніх боях понад взвод піхоти. Під час штурму українські бійці взяли в полон військових РФ та отримали від них важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду допоможе повернути з полону українських захисників.