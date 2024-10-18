У Молдові заявили, що Росія витратила €100 мільйонів, щоб зірвати президентські вибори у країні та її вступ до ЄС

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Віцепремʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимов заявила, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

За її словами, Кремль проводив у Молдові операції з дезінформації та дестабілізації, а також підкуповував виборців. Інші чиновники в Кишиневі останніми тижнями також помічали низку випадків очевидного втручання Росії у виборчий процес у Молдові через саботаж і підкуп голосів.

«Для наших партнерів має бути зрозуміло одне: ми є полігоном для випробування нових методів — і все, що спрацює в Молдові, використають і в інших країнах», — заявила Герасимов.

Натомість Кремль категорично відкидає звинувачення у втручанні в президентські перегони в Молдові.

Президентка Молдови Майя Санду балотується на другий термін і просуває свій проєвропейський курс на референдумі щодо ЄС. Держава прямує до того, щоб зруйнувати контроль Кремля над своїми енергетичними ресурсами та політичною системою.

Тоді як опитування показують, що більшість молдаван підтримують вступ до ЄС, Кремль здійснює безпрецедентні спроби зруйнувати демократичні інститути країни. Серед дій Росії — потенційне розпалювання насильства за допомогою зброї, вибухівки та безпілотників, заявив начальник поліції Молдови Віорел Чернаутяну. Він також розповів про очолювані Кремлем плани саботажу за участю понад 300 навчених оперативників, задіяних для провокації протестів перед виборами. За його словами, ці плани координували групи, пов’язані з покійним керівником російської групи найманців «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним.

Раніше в жовтні Чернаутяну заявив, що Кремль заплатив майже 130 тисячам людей (5% населення Молдови), щоб ті підтримували проросійських політиків.

Герасимов заявила, що пріоритетом Росії є не дати Молдові вступити в ЄС. Задля цього Москва поширює наратив про те, що членство у блоці рівнозначне війні. За її словами, вторгнення в Україну стримує молдаван від того, щоб голосувати за вступ до ЄС на референдумі.

Вона зазначає, що РФ розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильний важіль впливу у війні з Україною.

«Ставки в Молдові для Росії досить високі — вони хочуть зберегти Молдову в сірій зоні», — сказала Герасимов.

У РФ тим часом звинувачують уряд Молдови у проведенні «агресивної антиросійської політики» через прагнення країни відійти від Москви та приєднатися до ЄС. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що молдавани «розуміють прірву, в яку їх веде нинішній режим та його західні куратори».

Молдова прагне приєднатися до Євросоюзу до 2030 року. Країна розраховує на підтримку Заходу в боротьбі з російським втручанням, зокрема через новий центр стратегічних комунікацій, спрямований на боротьбу з дезінформацією. Мета Молдови вступити до блоку до кінця десятиліття є доволі амбітною, оскільки країні доведеться подолати чимало викликів на шляху до членства в ЄС, зокрема корупцію в системі судочинства.