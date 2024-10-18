Трамп починає звинувачувати у війні Зеленського. Огляд матеріалів іноземних медіа 17 жовтня

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«Бабель»

Десятки видань цитують слова Володимира Зеленського про те, що Україна має бути «або ядерною державою, або в НАТО» ― утім, наразі це лише новинні повідомлення.

Про те, як Трамп у своїй риториці вже прямо звинувачує у війні Україну і Зеленського зокрема, пише The Washington Post. У черговій публічній розмові ― для популярного серед американців правих поглядів подкасту ― він заявив, що «Зеленський передусім не повинен був починати цю війну». Трамп стверджує, що йому шкода Україну й український народ, та допомогу з боку США він вважає завищеною, а вину за конфлікт покладає саме на українське керівництво. Ведучий подкасту не уточнив, чому Трамп так вважає. Той повторив, що сприймає Зеленського як «найвидатнішого продавця в історії».

Також кандидат у президенти США знов позитивно відгукнувся про Путіна. «Росія ніколи не мала президента, якого так поважає», ― стверджує він. І додає, що має з ним «чудові відносини». Паралельно Трамп кинув камінь у город демократів, зокрема Джо Байдена: «Це треба було завершити ще до того, як усе почалось. Якби ми мали президента з навіть половиною мозку, це було б легко залагодити».

Фактично Трамп лише в один період сварив Росію і Путіна ― у середині 2022 року. Тоді він зрозумів, що отримає від цього більше політичних балів, ніж від компліментів Путіну. Зараз, за три тижні до виборів, його розрахунок інакший.

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