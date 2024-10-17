Медіа написали, що комбат ТрО Салаватов нібито мав зв’язки з «ДНР». Це розслідують

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Командування Сил територіальної оборони ЗСУ проведе службове розслідування після публікації hromadske про нібито колишні звʼязки командира 107 окремого батальйону ТрО Сергія Салаватова з «ДНР».

Станом на 22:40 публікація Сил територіальної оборони ЗСУ про розслідування щодо Салаватова недоступна.

Сергій Салаватов.

Журналісти стверджують, що у 2014 році Салаватов нібито поширював проросійські пости на своїх сторінках у соціальних мережах (він каже, що це могла робити його колишня дружина) і спілкувався з бойовиками «ДНР».

Також hromadske пише, що в розпорядженні редакції є свідчення про те, що у 2014 році Салаватов нібито ходив на так званий референдум — підтримувати «ДНР». За даними журналістів, у внутрішній базі терористів, яку веде Служба безпеки України, поруч із прізвищем Салаватова стояла помітка — «пособник бойовиків».

Також нібито були агентурні дані, згідно з якими Салаватов 10 років тому пройшов табір підготовки в «ДНР» за спеціальністю «снайпер» і стояв на блокпостах бойовиків у районі Краматорська. За даними hromadske, остаточну оцінку цій інформації в СБУ не надали.

У Командуванні журналістам заявили, що перевірка щодо причетності до незаконних збройних формувань не входить до повноважень командирів військових частин, тож на момент призначення Салаватова там не знали про його можливі зв’язки з «ДНР».

Уже сьогодні в Силах територіальної оборони зазначили, що жодних фактів, які б свідчили про причетність чи будь-яку іншу участь Сергія Салаватова в незаконних збройних формуваннях або його співпрацю з росіянами, після перевірок не виявили. Поліграф також не показав нічого незаконного в його діях (водночас журналісти стверджують, що поліграф був «формальний» і конкретних запитань Салаватову про звʼязки з бойовиками не ставили).

На час проведення службового розслідування Салаватова усунуть від виконання обовʼязків за посадою.

Командування також зазначає, що Салаватов у 2015—2021 роках служив у підрозділі Сил спеціальних операцій, а з 24 лютого 2022 року — у Силах територіальної оборони, має дві державні нагороди України. Разом з підрозділом він брав участь у боях на Донеччині, під Бахмутом і Покровськом, у районі Нью-Йорка. А за час його командування, попри активні штурмові дії противника, від серпня 2024 року й донині батальйон не відійшов з позицій та завдав значних втрат росіянам.