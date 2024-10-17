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Танки Leopard, системи ППО і боєприпаси. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Автор:
Олександра Опанасенко
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Німеччина передала новий пакет допомоги Україні, йдеться на урядовому сайті. Ось що в ньому:

Додатково Берлін передав 100 переносних систем розмінування H-PEMBS, 90 міношукачів, один мінний плуг, дві мобільні антенно-щоглові системи, 57 лазерних далекомірів і 75 тисяч турнікетів для зупинки кровотечі.

Крім цього, Німеччина анонсувала поставки Україні ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D, 4 000 ударних безпілотників, 360 розвідувальних безпілотників SONGBIRD, ще 42 тисячі боєприпасів калібру 40 мм, а також зимовий одяг.