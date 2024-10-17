Танки Leopard, системи ППО і боєприпаси. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Німеччина передала новий пакет допомоги Україні, йдеться на урядовому сайті. Ось що в ньому:
- вісім танків Leopard 1 A5 із запчастинами;
- 20 бойових машин піхоти Marder із запчастинами та боєприпасами;
- снаряди для танків Leopard 1 і Leopard 2;
- чотири броньованих авто MRAP;
- один зенітно-ракетний комплекс малого радіусу IRIS-T SLS і боєприпаси до нього;
- один зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу IRIS-T SLM і боєприпаси до нього;
- ракети Sea Sparrow;
- шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запчастинами;
- 15 тисяч снарядів калібру 155 мм;
- 30 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
- один мостоукладач BEAVER із запчастинами;
- дві машини розмінування WISENT 1 із запчастинами;
- 3 000 протитанкових гранатометів RGW 90;
- 25 тисяч набоїв калібру 40 мм;
- 460 штурмових гвинтівок MK 556;
- 90 снайперських гвинтівок HLR 338 із боєкомплектом;
- 30 гвинтівок CR 308;
- 3 000 пістолетів SFP9.
Додатково Берлін передав 100 переносних систем розмінування H-PEMBS, 90 міношукачів, один мінний плуг, дві мобільні антенно-щоглові системи, 57 лазерних далекомірів і 75 тисяч турнікетів для зупинки кровотечі.
Крім цього, Німеччина анонсувала поставки Україні ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D, 4 000 ударних безпілотників, 360 розвідувальних безпілотників SONGBIRD, ще 42 тисячі боєприпасів калібру 40 мм, а також зимовий одяг.
- Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.