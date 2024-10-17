Танки Leopard, системи ППО і боєприпаси. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

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Німеччина передала новий пакет допомоги Україні, йдеться на урядовому сайті. Ось що в ньому:

вісім танків Leopard 1 A5 із запчастинами;

20 бойових машин піхоти Marder із запчастинами та боєприпасами;

снаряди для танків Leopard 1 і Leopard 2;

чотири броньованих авто MRAP;

один зенітно-ракетний комплекс малого радіусу IRIS-T SLS і боєприпаси до нього;

один зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу IRIS-T SLM і боєприпаси до нього;

ракети Sea Sparrow;

шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запчастинами;

15 тисяч снарядів калібру 155 мм;

30 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

один мостоукладач BEAVER із запчастинами;

дві машини розмінування WISENT 1 із запчастинами;

3 000 протитанкових гранатометів RGW 90;

25 тисяч набоїв калібру 40 мм;

460 штурмових гвинтівок MK 556;

90 снайперських гвинтівок HLR 338 із боєкомплектом;

30 гвинтівок CR 308;

3 000 пістолетів SFP9.

Додатково Берлін передав 100 переносних систем розмінування H-PEMBS, 90 міношукачів, один мінний плуг, дві мобільні антенно-щоглові системи, 57 лазерних далекомірів і 75 тисяч турнікетів для зупинки кровотечі.

Крім цього, Німеччина анонсувала поставки Україні ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D, 4 000 ударних безпілотників, 360 розвідувальних безпілотників SONGBIRD, ще 42 тисячі боєприпасів калібру 40 мм, а також зимовий одяг.