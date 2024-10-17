Північнокорейські хакери викрали $3 мільярди криптовалюти для ядерної програми КНДР

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Північнокорейські хакери вкрали понад $3 мільярди в криптовалюті від 2017 року. Викрадені кошти зараз фінансують понад половину ядерної та ракетної програм КНДР.

Про це йдеться у звіті Microsoft.

Лише торік хакери викрали від $600 мільйонів до мільярда доларів.

З 2023 року Microsoft визначила три основні північнокорейські хакерські групи, які становлять загрозу, — Jade Sleet, Sapphire Sleet і Citrine Sleet — вони особливо активно націлювалися на криптовалютні організації.

У травні 2024 року фахівці ідентифікували ще одну хакерську північнокорейську групу, відому як Moonstone Sleet. Вона розробила унікальний варіант віруса-вимагача під назвою FakePenny, який застосовували до організацій у галузі аерокосмічної та оборонної промисловості для викрадення даних. Така поведінка свідчить про те, що північнокорейські хакери націлені не лише на викрадення грошей, але й на збір розвідданих.