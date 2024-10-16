Зустріч у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів країн проведуть у листопаді

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Засідання контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») за участю лідерів країн проведуть у листопаді. Як згодом додали в Білому домі США, президент Байден проведе зустріч онлайн.

Про це повідомила речниця Білого дому США Карін Жан-Пʼєр.

Зустріч у форматі «Рамштайн» мала відбутися 12 жовтня Однак через наближення урагану «Мілтон» до узбережжя Флориди президент США Джо Байден скасував свою поїздку до Європи, тому «Рамштайн» відклали на невизначену дату.

«Рамштайн» започаткували навесні 2022 року. Щомісячні засідання контактної групи з питань оборони України проходять за участю представників понад 50 країн. Жовтнева зустріч могла бути першою за участі саме лідерів держав.

Тим часом Джо Байден планує візит до Німеччини вже цього тижня. Спочатку його хотіли зробити з офіційним бенкетом та іншими почесними заходами, але зараз програму суттєво скоротили.

Як зазначила Карін Жан-Пʼєр, у Байдена і президента Володимира Зеленського не буде можливості зустрітися протягом поїздки американського президента до Європи. Тому лідери сьогодні, 16 жовтня, говоритимуть телефоном, а Байден оголосить новий пакет військової допомоги для України.