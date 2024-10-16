Міськрада Почаєва та УПЦ МП оскаржують передачу державі Почаївської лаври

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Почаївська міська рада і Почаївський Свято-Духівський монастир Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) оскаржують рішення про повернення монастиря у власність держави.

Про це йдеться в ухвалі Західного апеляційного господарськогосуду міста Львів.

Апеляційні скарги міськради та Почаївської лаври обʼєднали в одне апеляційне провадження.

Господарський суд Тернопільської області в серпні повернув комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської Лаври в державну власність за позовом Тернопільської обласної військової (державної) адміністрації.

Що відбувається з Почаївською лаврою

До комплексу Почаївської лаври належить 18 споруд. У безплатну оренду УПЦ МП її передали у 2003 році. Договір уклали на 49 років — він діє до 2052 року.

У квітні 2023 року в парламенті зареєстрували проєкт звернення до уряду про розірвання з УПЦ МП договору оренди щодо споруд монастиря. У пояснювальній записці автори пояснили ініціативу тим, що Свято-Успенська Почаївська лавра «є джерелом «русского міра» і «стала форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння і розбрату».

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради у квітні 2023 року рекомендував перевірити дотримання умов договору про використання УПЦ МП споруд Почаївської лаври. Того ж місяця Мінкультури створило відповідну комісію. Вона завершила роботу наприкінці липня і виявила, що УПЦ МП самовільно робила ремонт, зводила прибудови, змінювала конструкції. Також у монастирі зникла частина ікон.