«Як же я ненавиджу цих хохлів». СБУ затримала посадовця «Укренерго» за підозрою у виправдовування війни

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Служба безпеки України затримала посадовця «Укренерго», якого підозрюють у виправдовуванні війни Росії проти України.

Про це повідомили в СБУ.

Фігурантом є один із керівників департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих обʼєктів Обʼєднаної енергосистеми України.

За матеріалами справи, посадовець у розмовах з колегами та знайомими виправдовував воєнні злочини росіян, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру України. Фігурант також по телефону зливав приятелям інформацію про наслідки ударів по українських енергообʼєктах.

Одночасно посадовець вихваляв кремлівський режим, ставив під сумнів державність України та розповідав, як ненавидить українців і прагне «всіх їх перебити».

Правоохоронці опублікували уривки з його телефонних розмов, де чутно, як посадовець каже: «С*ка, як же я ненавиджу цих уй*бків, хохлів. Я всіма фібрами душі їх ненавиджу! Ще трохи і я їх буду х*ярити всіх — від собачок до цих під*расів. Не євреїв треба було Гітлеру винищувати».

Кіберфахівці СБУ задокументували злочини й затримали посадовця «Укренерго» вдома в Києві. Під час обшуків у нього знайшли листування, де він хвалить кремлівський режим, і радянську комуністичну символіку.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, возвеличенні її учасників, вчинені службовцем (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Чоловіку загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину, зокрема щодо незаконного поширення інформації, що є державною таємницею.

В «Укренерго» повідомили, що 14 жовтня відсторонили від виконання посадових обовʼязків співробітника, щодо якого СБУ розпочало провадження за статтею про випрадовування збройної агресії РФ проти України.

«НЕК «Укренерго» забезпечує максимальну співпрацю зі слідством. Також у компанії створили внутрішню комісію, яка проводить службову перевірку», — наголосили в компанії.