Сили ППО збили ще 17 дронів. Загалом 68 зі 136

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У ніч проти 16 жовтня Росія атакувала Україну 136 дронами. Українським Силам ППО вдалося збити 68.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зранку, станом на 07:00, повідомляли про 51 збитий ворожий безпілотник у Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

О 14:28 Повітряні сили оновили інформацію і повідомили про ще 17 збитих дронів та чотири локаційно втрачені безпілотники.

Загалом за ніч 16 жовтня локаційно втрачено — 64 дрони, ще два повернулися у Росію. Також зафіксували два влучання.

Повітряні сили ЗСУ пишуть, що станом на 13:00 в повітряному просторі України не фіксують ворожих дронів.