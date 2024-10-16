В Ісландії затвердили дату парламентських виборів — минулого тижня там розпалась коаліція

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Ісландія проведе парламентські вибори 30 листопада після того, як 13 жовтня премʼєр-міністр країни оголосив про розпад трипартійного коаліційного уряду.

Дату виборів оголосила президентка Халла Томасдоттір, передає Reuters.

За словами премʼєр-міністра Бʼярні Бенедіктссона, коаліція правої Партії незалежності, правоцентристської Прогресивної партії та лівих Зелених розпалася через розбіжності у різних питаннях — від політики надання притулку до енергоефективності.

Бенедіктссон, який очолює Партію незалежності, був призначений премʼєр-міністром у квітні, замінивши на цій посаді Катрін Якобсдоттір, яка пішла у відставку, щоб балотуватиметься на посаду президента.

Зрештою, президентське крісло зайняла Халла Томасдоттір, яка вступила на посаду в серпні.

Ісландія зіткнулася з невизначеністю після нещодавньої серії вивержень вулканів, які змусили тисячі людей покинути свої домівки, чинячи тиск на економіку, яка вже стикається з високою інфляцією та відсотковими ставками.