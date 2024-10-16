Сили ППО збили 51 зі 136 дронів, які Росія запустила вночі по Україні

Новини

«Бабель»

У ніч на 16 жовтня росіяни атакували Україну двома ракетами та 136 дронами Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, РФ завдала удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/С-400 та керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині.

Станом на 07:00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Понад 20 БпЛА продовжують перебувати в повітряному просторі України. Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.