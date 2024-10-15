Суд Сербії підтвердив вирок у справі ексгенерала СБУ Наумова

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Колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова в Сербії повторно засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей.

Про це повідомила балканська служба «Радіо Свобода».

Наумова також зобовʼязали сплатити штраф — 200 тисяч динарів, або €1 700. Вищий суд у Ніші також заборонив Наумову на пʼять років вʼїзд до Сербії.

Оскільки ексгенерал уже відсидів рік у тюрмі в Сербії за цією справою, повторно відбувати покарання він не буде. Рішення суду має підтвердити апеляційний суд, тоді воно буде остаточним.

29 вересня 2023 року суд у Ніші засудив Наумова до року вʼязниці за звинуваченням у відмиванні грошей. Рішенням Високого суду в Ніші його звільнили з-під варти на початку грудня 2023 року, а в лютому 2024-го справу почали розглядати наново.

Історія Наумова

Андрій Наумов розпочав роботу в СБУ у 2019 році. До липня 2021 року він обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки.

Наумов був фігурантом справи про замах, який на нього, за даними слідчих, готував колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний. Про цю справу стало відомо в січні 2021 року. За підозрою в підготовці вбивства затримали співробітника спецпідрозділу «Альфа» Юрія Расюка, він уклав угоду зі слідством й отримав умовний строк. Нескоромний, як ідеться в матеріалах справи, діяв «з мотивів особистої помсти» — його досі розшукують.

У ніч проти 24 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення російських військ, Наумов виїхав з України. Після цього «Схеми» писали, що Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за статтею «державна зрада».

1 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала, бо той порушив військову присягу. 18 червня 2022 року ДБР заявило, що Наумов може бути причетним до передачі спецслужбам рф секретної документації про Чорнобильську АЕС.

В Україні Наумову повідомили про три підозри — у незаконному збагаченні, у привласненні майна через зловживання службовим становищем і в шахрайстві, що завдало державі збитків на понад 3,2 мільйона гривень. Підозру в держзраді йому не оголосили.

На початку червня 2022 року Наумова затримали на території Сербії при спробі потрапити до Північної Македонії. У машині в нього знайшли сотні тисяч євро. Він спробував підробити офіційні документи про нібито законне походження коштів і майна, за що в Сербії йому повідомили про підозру в підробці документів.

28 серпня 2024 року Наумова оголосили в міжнародний розшук.