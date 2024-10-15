У Купʼянську на Харківщині оголосили примусову евакуацію

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Із Купʼянська і трьох прилеглих громад Харківщини оголосили примусову евакуацію цивільних.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рішення ухвалили 15 жовтня на засіданні Ради оборони області. Евакуацію, зокрема, проведуть у прифронтовому місті Купʼянськ, а також у трьох громадах — Кондрашівській, Курилівській та Петропавлівській.

За словами Синєгубова, на лівому березі Осколу в Куп’янському районі залишаються приблизно 4 тисячі жителів. Від деяких населених пунктів до лінії фронту — близько 4 кілометрів.

Родини з дітьми евакуюватимуть також із Борівської громади Ізюмського району.