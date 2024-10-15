Командувач Сухопутних військ Павлюк ініціював розслідування інциденту в підрозділі «Асгард»

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк ініціював службове розслідування після звернення військових групи Asgard.

Напередодні військові «Асгарду» оприлюднили відео, на якому нібито Олександр Дмітрієв на прізвисько «Тихоход» погрожує військових підрозділу, принижує та обіцяє «ламати їх через коліно». Бійці зазначили, що Дмітрієв — «цивільний, який дозволяє собі втручатись у роботу підрозділу», і називають його радником командувача Павлюка.

14 жовтня в командуванні Сухопутних військ заявили, що інцидент, який стався в підрозділі «Асгард», ретельно розслідуватимуть.

Після цього Олександр Павлюк ініціював службове розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних силах України — висновки й рішення, за його словами, будуть публічними. Також він зазначив, що справедливість «забезпечать у повній відповідності до норм чинного законодавства».