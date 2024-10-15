Google підписав першу у світі корпоративну угоду про купівлю ядерної енергії для технологій ШІ

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Unsplash / Kai Wenzel

Компанія Google підписала першу у світі корпоративну угоду про використання невеликих ядерних реакторів для генерації енергії, щоб живити центри обробки даних зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє пресслужба Google.

Угоди уклали з розробником невеликих модульних реакторів Kairos Power. Перший реактор планують запустити до 2030 року, наступні — до 2035-го. Ані місця будівництва, ані суму контрактів не оголошують.

Google пише, що завдяки угоді буде генеруватися до 500 МВт нової безвуглецевої енергії для електромереж США. Мережі потрібні нові джерела живлення, щоб підтримувати технології штучного інтелекту.

Також угоду вважають важливою, адже ядерні рішення пропонують чисте цілодобове джерело енергії, яке може допомогти щодня задовольняти потреби в електроенергії за допомогою безвуглецевої енергії. Розвиток цих джерел енергії сприятиме швидкій декарбонізації електромереж у всьому світі.

У США кажуть і про економічну вигоду та створення нових робочих місць. За оцінками Міністерства енергетики країни, щоб досягнути 200 ГВт сучасної ядерної потужності у США до 2050 року знадобляться додаткові 375 тисяч працівників.

BBC пише, що угоду має схвалити Комісія з ядерного регулювання США.

Як працює ця технологія

Щоб генерувати електроенергію, технологія Kairos Power використовує систему охолодження з розплавленою сіллю в поєднанні з гранульованим паливом для передачі тепла до парової турбіни. Завдяки цій системі реактор може працювати під низьким тиском, також вона дозволяє будувати простішу і доступнішу конструкцію ядерного реактора.

Регулятори США вперше за 50 років дозволили Kairos Power будувати новий тип ядерного реактора. У липні компанія почала будівництво демонстраційного реактора в Теннессі.