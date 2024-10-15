В Україні стартує експериментальний проєкт з цифрового рекрутингу через «Дію»

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Уряд погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо запуску експериментального проєкту з рекрутингу громадян України в електронній формі.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєкт триватиме два роки, і участь у ньому зможуть взяти українці віком від 18 до 55 років, які не проходять військову службу та не перебувають під мобілізацією.

Новий механізм рекрутингу дозволить обирати військову частину та спеціальність, а також подавати заяву на контрактну службу через портал «Дія», включно з мобільним додатком.

Також учасники проєкту самостійно підтверджуватимуть придатність до служби без медичного огляду та психологічного тестування, вказуючи у заяві інформацію про стан свого здоров’я, зазначає «Економічна правда».