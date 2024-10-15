Опитування КМІС: 80% українців підтримують заборону Української православної церкви Московського патріархату

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Закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, що повʼязані з Росією, підтримують 80% опитаних українців, 16% — не підтримують. Ще 4% респондентів не визначили свою позицію.

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У всіх регіонах абсолютна більшість українців підтримує ухвалений закон. На сході України відсоток підтримки дещо нижчий, ніж у західних та центральних областях. КМІС зазначає, що йдеться про такі показники: від 71% на сході до 83% на заході.

Серед опитаних українців 70% вважають себе православними. Серед них 56% зараховують себе до Православної церкви України, 7% — до Православної церкви «без конкретизації», ще 6% — до Української православної церкви Московського патріархату. Решта українців відносить себе до атеїстів (12%) та Української греко-католицької церкви.

У всіх регіонах більшість опитаних громадян ідентифікує себе православними ПЦУ. Водночас КМІС каже, що все ж існують певні регіональні особливості. Із заходу на схід з 6% до 15% зростає частка тих, хто зараховує себе до «просто православних». А в західних регіонах, наприклад, 20% опитаних громадян ідентифікують себе як греко-католики. В інших регіонах цей показник не перевищує 1%.

На сході вищий відсоток тих, хто вважає себе протестантами або вірянами інших християнських церков, 11% проти 3—4% в центральних та південних регіонах країни. Водночас саме у центрі та півдні найбільше атеїстів — 15% та 14% відповідно. На заході та сході — 7% та 11% відповідно. Найбільше атеїстів серед опитаних українців віком 18—29 років — 20%. А серед 30—69 річних — 10—11%, серед людей віком 70+ — 8%.

Створення єдиної Православної церкви

Більшість респондентів опитування — 61% — підтримують ідею, щоб в Україні існувала єдина Православна церква. Не підтримують 16%, а для ще 20% це питання є байдужим. Рівень підтримки знижується із заходу на схід. Якщо на заході 71% підтримують, то далі показник знижується до 45%. У східних регіонах не підтримують — 20%, іншим переважно байдуже.

Якщо говорити про ідею єдиної Православної церкви в Україні, то найбільше опитаних українців підтримують реалізацію цього так, щоб священники УПЦ МП приєдналися до ПЦУ і стали її частиною. Всього 71% респондентів визначилися із своєю думкою з цього питання. Серед них більшість — 78% — підтримали загалом такий підхід (у перерахунку до всього населення це 55%). Більшість опитаних громадян вважає, що таке приєднання можливе лише для тих, хто не має звʼязків з Росією (47% серед усіх респондентів та 66% серед тих, хто визначився з думкою з цього питання).

Заборона УПЦ МП в Україні

23 вересня 2024 року в Україні набув чинності закон про заборону діяльності повʼязаних із Росією церков.

Закон передбачає, що на території України заборонена діяльність іноземних релігійних організацій, які відповідають одночасно таким критеріям:

знаходяться (керівний центр яких знаходиться) в державі, яка визнана такою, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України;

прямо або опосередковано (в тому числі через публічні виступи керівників або інших органів управління) підтримують збройну агресію проти України.

Водночас низка положень закону набуде чинності пізніше. Зокрема, у громад УПЦ МП є ще сім місяців на те, щоб розірвати звʼязки з РПЦ. Після закінчення цього терміну Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті зможе звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійних організацій, які на той момент іще матимуть такі звʼязки.