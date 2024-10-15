Генштаб: Росія втратила ще 1 210 військових і 13 танків

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За минулу добу, 14 жовтня, російська армія втратила ще 1 210 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили 13 російських танків, 44 бойові броньовані машини, девʼять артилерійських систем, десять дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 32 одиниці автомобільної техніки та чотири одиниці спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.