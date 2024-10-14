Збірна України з футболу зіграла внічию зі збірною Чехії в Лізі націй

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У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу зіграла внічию 1:1 зі збірною Чехії у матчі четвертого туру Ліги націй.

Матч пройшов у Вроцлаві (Польща) на стадіоні «Тарчинськи Арена».

На 18-й хвилині, після подачі кутового збірної Чехії, мʼяч відлетів на Лукаша Черва, який дальнім ударом забив у лівий нижній кут воріт Анатолія Трубіна — 0:1. На 36-й хвилині знову з далекої дистанції пробив Лукаш Черв, але мʼяч пройшов повз ворота.

На 51-й хвилині захисник чехів Ладіслав Крейчі зіграв рукою у власному штрафному й заробив пенальті у свої ворота. 11-метровий удар реалізував Артем Довбик — 1:1.

Вирішальні матчі Ліги націй збірна України з футболу проведе в листопаді проти Албанії та Грузії. Зараз Україна посідає останнє місце в групі.