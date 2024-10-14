NASA запустило космічний апарат до супутника Юпітеру Європи — шукатимуть життя

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Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) успішно запустило космічний апарат Europa Clipper. Він досліджуватиме супутник Юпітеру — Європу.

Про це повідомило NASA.

Учені припускають, що під крижаною корою Європи є рідкий океан, який потенційно може містити сполуки, необхідні для існування білкових сполук — тобто життя.

Космічний корабель NASA Europa Clipper. NASA

Europa Clipper подолає 2,9 мільярда км, щоб досягти Юпітеру у квітні 2030 року. Космічний апарат близько 50 разів облетить Європу. На його борту — девʼять наукових приладів і гравітаційний експеримент, у якому використовується телекомунікаційна система. Усі прилади працюватимуть одночасно під час кожного обльоту, а отримані дані передаватимуть на Землю.

Основна мета місії — з’ясувати, чи є на Європі умови для життя. Безпосередньо на поверхню супутника апарат не сідатиме.

Як зазначив керівник проєкту Джордан Еванс, Europa Clipper не зможе виявити життя, оскільки на борту немає приладів, здатних підтвердити його існування. Але якщо апарат доведе можливість існування життя на Європі, NASA запустить другу місію, спеціально спрямовану на пошук форм життя.