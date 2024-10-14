В Україні повідомили про масові замінування будівель — від органів державної влади до редакцій медіа. Що відомо зараз

Новини

По Україні анонімно повідомили про масові замінування будівель — від органів державної влади до редакцій медіа. Зараз це перевіряє поліція. «Бабель» коротко розповідає про те, що відомо на цей момент.

На електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів розіслали анонімні листи про замінування їхніх будівель. Текст листа опинився в розпорядженні «Бабеля». У ньому відправник, який представився Олександром Ассаулюком, обіцяє дистанційно підірвати заміновані приміщення. Відповідальність за це він покладає на терористичну групу Fire Cells Group.

У листі Ассаулюк просить вважати винними в мінуванні журналісток «Радіо Свобода» — Ірину Сисак, Валерію Єгошину та Юлію Хімерік. 8 жовтня вони опублікували матеріал про те, як російська спецслужба вербує українських дітей для підпалів авто ЗСУ.

РБК-Україна писало, що вибухівку шукають у школах, міськрадах і будівлях Міністерства культури та стратегічної політики, а ще в приміщеннях Вищої ради правосуддя та Київського апеляційного суду, інших установах Києва. А також на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, у Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську та інших містах.

Крім того, понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель — ця кількість продовжує зростати. Подібні листи отримали й структурні підрозділи МЗС України. Через це деякі установи призупиняли консульське обслуговування громадян — його відновили одразу після завершення перевірок.

Про замінування свого офісу повідомляло й українське видання LIGA.net. Перевірка встановила, що небезпеки нема — працівники вже повернулись до роботи. Також про замінування повідомило кілька регіональних філій «Суспільного».