Шпигував на користь Росії. Прикордонника з Волині засудили за держзраду

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СБУ

Прикордонника з Волині засудили до 15 років тюрми за державну зраду. Він шпигував для Росії на північному кордоні України.

Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

Засуджений — 40-річний помічник начальника відділу місцевого прикордонного загону, його дистанційно завербували російські спецслужби.

Слідство встановило, що чоловік збирав інформацію про пункти базування, маршрути руху та наявне озброєння Сил оборони, які захищали регіон. Найбільше росіян цікавили локації укріпрайонів та орієнтовна кількість особового складу українських військ на оборонних лініях.

Через соцмережі він передавав росіянам конфіденційні дані про колег і керівництво прикордонного загону. Він вказав їхні прізвища, посади, позивні, телефонні номери та інші дані. Взамін йому обіцяли «евакуацію» до Росії та військову посаду.

СБУ

Російського агента затримали в червні 2024 року. Його російський куратор — це кадровий співробітник російської Федеральної служби безпеки, який зараз живе в окупованому Луганську.

Під час суду засуджений визнав свою провину. Суд призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, а ще позбавив військового звання і права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.