МВФ зменшив свої комісії. Це дозволить Україні зекономити мільйони доларів
- Автор:
- Олександра Амру
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Рада директорів Міжнародного валютного фонду в пʼятницю, 11 жовтня, ухвалила рішення про зменшення рівня своїх комісій (charges, surcharges та commitment fees), які впливають на розмір ресурсів для країн, що мають програми фінансування від МВФ.
Про це заявили директорка МВФ Крісталіна Георгієва і заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован.
Як пояснив Рашкован, вартість ресурсів Фонду залежить від динаміки ключових ставок центробанків світу. До вартості ресурсів від інших центробанків МВФ додає вже свої додаткові збори, комісії та надбавки, розмір яких встановлює Рада директорів. Саме їх і зменшив МВФ.
В середньому розмір комісій знижується на 36%, що зменшить доходи МВФ приблизно на $1,2 мільярда на рік. Очікувана кількість країн, які підлягатимуть додатковим зборам у 2026 фінансовому році, скоротиться з 20 до 13.
Це рішення матиме позитивний вплив і для України, чиї загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ зменшаться приблизно на $130 мільйонів. Ефект на наступні пʼять років — $650—700 мільйонів. Так, затрати для України зменшуються на рівні 38—39%, тобто більше ніж для інших країн, зазначив Рашкован.
- Програма розширеного фінансування (EFF) для України від МВФ діє з 2023-го і розрахована на чотири роки — до 2027-го. Загальний обсяг програми становить $15,6 мільярда. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 мільярдів.
- 11 вересня Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд механізму розширеного фінансування (EFF) для України на $15,6 мільярда. Це означає, що Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки на кінець червня, необхідні, щоб отримати шостий транш від МВФ на $1,1 мільярда. Очікується, що Рада директорів МВФ завершить пʼятий перегляд програми EFF для України до початку щорічних засідань 21—26 жовтня.