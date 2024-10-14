МВФ зменшив свої комісії. Це дозволить Україні зекономити мільйони доларів

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Рада директорів Міжнародного валютного фонду в пʼятницю, 11 жовтня, ухвалила рішення про зменшення рівня своїх комісій (charges, surcharges та commitment fees), які впливають на розмір ресурсів для країн, що мають програми фінансування від МВФ.

Про це заявили директорка МВФ Крісталіна Георгієва і заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован.

Як пояснив Рашкован, вартість ресурсів Фонду залежить від динаміки ключових ставок центробанків світу. До вартості ресурсів від інших центробанків МВФ додає вже свої додаткові збори, комісії та надбавки, розмір яких встановлює Рада директорів. Саме їх і зменшив МВФ.

В середньому розмір комісій знижується на 36%, що зменшить доходи МВФ приблизно на $1,2 мільярда на рік. Очікувана кількість країн, які підлягатимуть додатковим зборам у 2026 фінансовому році, скоротиться з 20 до 13.

Це рішення матиме позитивний вплив і для України, чиї загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ зменшаться приблизно на $130 мільйонів. Ефект на наступні пʼять років — $650—700 мільйонів. Так, затрати для України зменшуються на рівні 38—39%, тобто більше ніж для інших країн, зазначив Рашкован.