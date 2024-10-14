Австралійські активісти продають глузливі товари, які називають візит короля Чарльза в країну «прощальним туром»

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Австралійський республіканський рух (ARM) почав продаж глузливих товарів, який називає майбутній візит короля Чарльза в країну «прощальним туром» британської монархії.

Про це пише BBC.

На сатиричних плакатах, футболках, підставках для пива та інших атрибутах кампанія ARM зображує короля, королеву та принца Уельського як старіючих рок-зірок і закликає австралійців «молодих і старих» «помахати на прощання королівському правлінню».

ARM замовила дослідження. Організація стверджує: результати показують, що 92% австралійців є або «прихильниками республіки», або «відкриті до неї». Ще 40% опитаних людей не знали, що главою держави є іноземний монарх.

Однак незалежне опитування показує інші результати: приблизно 35% людей хочуть залишатися конституційною монархією.

Австралійська монархічна ліга (AML) назвала опитування ARM «завищеними», а також розкритикувала її нову кампанію як «жахливо неповажливу до Чарльза, враховуючи, що він продовжує боротися з раком».

Візит короля Чарльза, який триватиме з 18 по 26 жовтня, стане його першим королівським візитом в Австралію і стане найдовшою його поїздкою з моменту, коли монарху діагностували рак.

Що передувало

У 1999 році Австралія проводила референдум про те, щоб стати республікою, але тоді 54,9% австралійців проголосували проти. З того часу й досі в країні з певною періодичністю порушують це питання.

12 жовтня король Великої Британії та ще 14 країн Співдружності націй заявив, що не буде проти, якщо Австралія захоче стати республікою і змінити монарха на посаді очільника країни.

В Австралії існує особливий порядок проведення референдумів. Для того щоб зміни, запропоновані на референдумі, набрали чинності, необхідно отримати підтримку понад 50% голосів від усіх учасників голосування, а також референдум має підтримувати більш ніж половина штатів країни. В Австралії шість штатів, тому для успішного проведення референдуму необхідно отримати голоси за принаймні в чотирьох з них. Тобто навіть якщо понад 50% австралійців проголосують за, але лише три штати підтримають зміни, референдум не буде чинним.