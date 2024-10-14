У Німеччині засудили 80-річного ексофіцера Штазі за вбивство півстолітньої давнини

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У справі про смертельну стрілянину на німецько-німецькому кордоні, яка сталась 50 років тому, Берлінський земельний суд засудив ексспівробітника Штазі Манфреда Н. до 10 років увʼязнення.

Про це пише Spiegel.

За даними слідства, тодішній старший лейтенант 29 березня 1974 року застрелив 38-річного поляка Чеслава Кукучку із засідки за завданням спецслужб Німецької Демократичної Республіки.

Розслідування справи не просувалося протягом багатьох років. За даними берлінської прокуратури, лише у 2016 році з архівів Штазі було отримано вирішальну зачіпку щодо особи стрільця.

Однак влада спочатку припустила, що це було ненавмисне вбивство, і припинила провадження у 2017 році, оскільки в цьому випадку термін давності злочину був би вичерпаний. Однак у 2023 році прокуратура Берліну висунула звинувачення, оскільки тепер вважала, що критерій умисного вбивства був дотриманий.

Обвинувачений скоїв злочин не з особистих мотивів, зазначив у своєму рішенні головуючий суддя Бернд Мічайка. Злочин був спланований Штазі. Під час розгляду суд дійшов однозначного висновку, що обвинувачений був виконавцем.

Адвокатка обвинуваченого вимагала виправдувального вироку. За її словами, не було доведено, що її підзахисний був стрільцем. У суді 80-річний чоловік промовчав про звинувачення, а його захисниця на початку процесу заявила, що її підзахисний їх заперечує.