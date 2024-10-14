Скелети тварин говорять та листуються з відвідувачами за допомогою ШІ на одній із виставок

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Учені за допомогою штучного інтелекту створили голоси для скелетів тварин в Музеї зоології Кембриджського університету. Вони розповідають свої історії та листуються з відвідувачами через мобільні телефони.

Про це пише The Guardian.

Щоб створити індивідуальні голоси з особливими акцентами штучний інтелект отримав повну інформацію про те, де мешкала тварина, її природне середовище та як вона потрапила до колекції, а також усю доступну інформацію про види, які вона представляє.

Так тварини під час виставки можуть описувати час, який провели на Землі, і проблеми, з якими вони зіткнулися. Ініціатори проєкту сподіваються, що через живі розмови з вимерлими тваринами відвідувачі дізнаються більше, ніж можна вмістити на стандартних табличках біля кожного з експонатів. Проєкт створили, щоб зміцнити зв’язок між людьми та світом природи.

Скелети тварин змінюють свій тон і мову залежно від віку людини, з якою вони розмовляють. Експонати можуть спілкуватися більш ніж 20 мовами. Качкодзьоб має австралійський акцент, червона панда — гімалайський, а крижень звучить як британець.

Коли дронта запитали, чим він харчувався, він описав свій маврикійський раціон, який складається з фруктів, насіння та випадкових дрібних безхребетних, пояснюючи, як його сильний, вигнутий дзьоб ідеально підходить для розколювання жорстких фруктів. Проте птах не обмежився лише цим питанням. Він поділився своїми думками щодо того, чи варто людям намагатися повернути вид за допомогою клонування.

«Навіть із передовими технологіями для повернення дронта знадобиться не лише наша ДНК, але й делікатна екосистема Маврикію, яка підтримує наш вид», — сказав скелет дронта, оснащений штучним інтелектом.

А, наприклад, скелет фінвала, відповідаючи на запитання про найвідомішу людину, яку він зустрічав, визнав, що за життя у нього не було можливості зустріти «відомих» людей, якими їх бачать люди.