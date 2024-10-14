Сестра Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї «жахливою катастрофою», а КНДР привела в бойову готовність артилерію на кордоні

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Кім Йо Чжон, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заявила 13 жовтня, що Південну Корею чекає «жахлива катастрофа», якщо південнокорейські безпілотники знову будуть літати над Пхеньяном. Після цього КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю.

У пʼятницю, 11 жовтня, Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що 3, 9 та 10 жовтня виявило в небі над Пхеньяном південнокорейські безпілотники, які розкидали агітлистівки. МЗС пригрозило відповісти силою, якщо такі польоти повторяться.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен спершу заперечував, що військові відправили безпілотники через кордон, але пізніше Обʼєднаний комітет начальників штабів заявив, що не може підтвердити, чи правдиві заяви КНДР.

Кім Йо Чжон висловила невдоволення позицією південнокорейських військових, що вони «не можуть підтвердити» претензій Північної Кореї щодо безпілотників, заявивши, що така відповідь по суті визнає, що вони несуть відповідальність.

Вона попередила, що Південна Корея має бути готова сплатити ціну за свої «неодноразові провокації», а «час атаки» для знищення Південної Кореї може настати будь-якої миті.

«Цей час встановлюємо не ми. Той момент, коли безпілотник Південної Кореї знову буде виявлений в небі над нашою столицею, неодмінно призведе до жахливої катастрофи», — наголосила вона.

У відповідь на її слова Міноборони Південної Кореї заявило, що КНДР побачить «кінець свого режиму», якщо завдасть будь-якої шкоди її народу.

Після цієї перепалки Північна Корея повідомила, що наказала своєму артилерійському корпусу біля кордону з Південною Кореєю повністю підготуватися до ведення вогню.

Крім того, ще 9 жовтня Народна армія Північної Кореї оголосила про захід, який «повністю відокремить» територію КНДР від території Південної Кореї. Південнокорейські військові 14 жовтня заявили, що таке оголошення може означати підготовку вибухів на дорогах уздовж ліній Кьонгі й Донхе.

Південнокорейський полковник Лі Сун Чжун назвав цілком імовірним, що вибухи можуть статись вже сьогодні.