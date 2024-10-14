У першому турі виборів до Сейму Литви лідирують опозиційні соціал-демократи

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У Литві відбувся перший тур парламентських виборів. У ньому лідирує опозиційна Соціал-демократична партія, яку очолює Вілія Блінкявічуте.

Про це пише литовський мовник LRT.

Центральна виборча комісія підрахувала, що за соціал-демократів проголосували 19,3% виборців. Правляча партія «Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи» на другому місці з майже 18% голосів з лідером Габріелюсом Ландсбергісом, міністром закордонним справ Литви. А партія «Зоря Нямунаса» на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом — на третьому з 15%.

Усі ці партії підтримують Україну у війні, а також виступають за збільшення витрат на оборону.

Лівоцентристська опозиційна Соціал-демократична партія Литви спробує сформувати коаліційний уряд разом із двома іншими лівими партіями після парламентських виборів, так заявляє Блінкявічуте.

У першому турі голосування взяли участь 52,1% виборців. Наступний тур пройде 27 жовтня. До Сейму мають обрати 141 депутата на чотири роки.