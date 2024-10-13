На Донеччині загинули троє людей через російські обстріли

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Російські війська 13 жовтня атакували Донецьку область. Внаслідок ударів загинули троє людей, ще троє отримали поранення.

Про це повідомила прокуратура області.

Зокрема, під приціл російських військ потрапило місто Часів Яр. Від артилерійської атаки загинула пенсіонерка 78 років, а 66-річна жінка зазнала осколкових поранень кінцівок. Через деякий час армія РФ завдала удару по приватному сектору з РСЗВ «Смерч» — загинула жінка 55 років.

Крім того, внаслідок артилерійського обстрілу селища Вишневе Покровського району смертельно поранено 75-річного чоловіка.

Також окупанти травмували цивільного 55 років у місті Лиман, ймовірно, з РСЗВ «Смерч». Ще одного 69-річного чоловіка поранено під час обстрілу Покровська. У постраждалого діагностовано осколкове поранення грудної клітини.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за порушення законів та звичаїв війни — ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.