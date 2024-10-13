Дослідження ДНК Колумба виявило його справжнє походження

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Багатовікову таємницю національності Христофора Колумба, першовідкривача Америки, розкрили вчені за допомогою аналізу ДНК в іспанському телевізійному документальному фільмі «ДНК Колумба, його справжнє походження». Христофор Колумб — єврей із західного Середземноморʼя.

Фільм показує 22 роки досліджень під керівництвом судово-медичного експерта та професора Університету Гранади Хосе Антоніо Лоренте, які містили аналіз сотень кісток і документів.

Дослідження проводили над рештками, похованими у Севільському соборі, який влада давно позначила як місце останнього спочинку Колумба. Існували суперечності щодо того, чи дійсно саме він там похований, але нові докази це довели. Команда вчених порівняла ДНК мореплавця з відомими нині його родичами та нащадками. Аналіз кісток його сина Ернандо Колона, добре збережених у тому самому храмі, був вирішальним.

З 25 можливих версій походження Христофора Колумба вчені вибрали вісім найбільш правдоподібних. Одна за одною гіпотези, представлені з документальними та історичними фактами, перевіряли, допоки результат ДНК-тесту не зруйнував майже всі з них.

Десятки істориків ставили під сумнів традиційну теорію про те, що Колумб родом із Генуї на північному заході Італії. Інші теорії варіювалися від того, що він був іспанським євреєм, греком, баском або португальцем. Тепер професор Університету Гранади Хосе Антоніо Лоренте прямо підтверджує, що Колумб був євреєм.

Каталонський дослідник Франсеск Альбарданер, експрезидент Centre dʼEstudis Colombins з Барселони, переконаний, що результати ДНК повністю виключають історію про те, що Колумб був італійцем із Генуї. За його словами, історичні дані підтверджують, що Генуя вигнала євреїв у ХІІ столітті — «не було ні людей, ні громади, ні синагоги, взагалі нічого, євреї могли залишатися в Генуї лише три дні, щоб владнати справи, а потім їм довелося їхати звідти».

У старих історичних книгах про Колумба пишуть як про доброго християнина. Однак насправді він приховував своє походження, адже у XV столітті євреям висували ультиматум — залишити володіння католицьких монархів. Тому мореплавцю все життя доводилося вдавати, що він християнин, католик.

Христофор Колумб помер у віці 55 років у північно-західному іспанському місті Вальядолід у 1506 році, але хотів, щоб його поховали на острові Еспаньола в Тихому океані поблизу островів Карибського басейну. Його рештки туди перевезли в 1542 році, а потім, у 1795 році, на Кубу. До Севільї в Іспанії рештки потрапили лише в 1898 році.

Вважається, що Христофор Колумб відкрив Америку 12 жовтня 1492 року. Цього дня його експедиція вперше досягла берегів Нового Світу.