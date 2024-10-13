На Евересті знайшли ногу альпініста, що зник 100 років тому і міг бути першим підкорювачем гори

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Jimmy Chin

У вересні команда альпіністів, яка знімала документальний фільм National Geographic, натрапила на черевик у розталому льоду. Найімовірніше, він належав Ендрю Коміну «Сенді» Ірвіну, який зник під час спроби піднятися на Еверест у червні 1924 року з напарником Джорджем Мелорі.

Про це передає BBC.

Ця знахідка може допомогти вирішити одну з найбільших таємниць альпінізму — чи вдалося Ірвіну й Мелорі стати першими людьми, які підкорили Еверест. Зараз цей титул мають Едмунд Гілларі та Тенцінг Норгей, що здолали найвищу вершину світу за 29 років після цього.

Jimmy Chin

Про знайдений черевик сповістили внучату племінницю Ендрю Джулі Саммерс. Вона розповіла, що родина втратила будь-яку надію на те, що сліди чоловіка колись виявлять. Роками багато людей шукали тіло Ірвіна, на той момент 22-річного хлопця, який носив з собою камеру з непроявленою плівкою всередині. На ній, можливо, є фото з вершини.

Ендрю Ірвін. Getty Images

Наразі сім’я надала зразок ДНК, щоб підтвердити, що нога справді належить Ірвіну. Однак знімальна група майже впевнена — шкарпетка, знайдена всередині черевика, має нашивку з «AC Irvine».

Jimmy Chin

Знімальна група зробила це відкриття під час спуску з центрального льодовика Ронгбук біля північної сторони Евересту. Цілковита випадковість — лід розтанув лише за тиждень до їхньої знахідки.

Востаннє Ірвіна та Мелорі бачили живими 8 червня 1924 року, коли вони вирушали на Еверест. Тіло Мелорі знайшов американський альпініст у 1999 році.

Єдиний спосіб дізнатися, чи дійсно ці двоє альпіністів першими у світі підкорили Еверест, це знайти фотокамеру і фото з доказами на ній.