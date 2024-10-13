Уночі Сили ППО збили 31 ударний дрон, ще 36 — зникли з радарів

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 13 жовтня Сили ППО збили 31 російський ударний безпілотник над Україною. Ще 36 дронів локаційно втрачені у різних регіонах, імовірно, завдяки активній протидії радіоелектронної боротьби.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Уночі росіяни атакували Україну й ракетами. Окупанти завдали удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а по Чернігівщині та Сумщині вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору Курської області.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Протиповітряний бій тривав у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.