На Донеччині росіяни вбили 2 людей, ще 10 поранені

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У Донецькій області за минулу добу російські окупанти вбили двох та поранили десятьох цивільних. Обласна прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

На дорозі між селами Улакли й Дачне Волноваського району відбулося пряме влучання російського FPV-дрона в цивільний автомобіль, у якому загинув 19-річний водій.

У селищі Курахівка Покровського району через обстріл російських окупантів загинула 84-річна пенсіонерка, яка дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Крім того, росіяни обстріляли з артилерії місто Селидове. Там травмовані двоє чоловіків і жінка. Під ударом було й місто Сіверськ. Снаряд влучив по приватному будинку. Осколкових поранень та мінно-вибухових травм зазнали двоє місцевих жителів 23 та 25 років.

Під час атаки армії РФ на місто Мирноград постраждала подружня пара віком 50 та 55 років. У них мінно-вибухові і осколкові поранення. Ще три людини 46, 50 і 73 років поранені в селищі Шевченко.