«Беларускі Гаюн»: Винищувачі МіГ-31 К з Білорусі повернулися до РФ
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Винищувачі МіГ-31 К, найімовірніше, з території Білорусі повернулися назад до Росії.
Про це пише моніторинговий сервіс «Беларускі Гаюн».
Там кажуть, що останній зліт МіГ-31 К з території Білорусі зафіксували 10 жовтня о 15:10 — після цього російські винищувачі не здійснювали посадку на білоруський аеродром «Мачулищі».
«Беларускі Гаюн» пише, що МіГ-31 К після останнього зафіксованого зльоту взяли курс на південь, пролетіли повз аеродром «Барановичі» і потім на схід — у бік Росії.
Моніторингова група 9 та 10 жовтня повідомляла, що в ті дні до Білорусі прилетіли два російських винищувачі МіГ-31 К. За даними «Беларускі Гаюн», тоді винищувачі зайшли на посадку на аеродром «Мачулищі». Востаннє літаки цього типу були в Білорусі у квітні 2023 року.
- Винищувачі МіГ-31 К можуть нести гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» і здатні запускати їх на відстань 2 000 км.