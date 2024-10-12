«Беларускі Гаюн»: Винищувачі МіГ-31 К з Білорусі повернулися до РФ

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Винищувачі МіГ-31 К, найімовірніше, з території Білорусі повернулися назад до Росії.

Про це пише моніторинговий сервіс «Беларускі Гаюн».

Там кажуть, що останній зліт МіГ-31 К з території Білорусі зафіксували 10 жовтня о 15:10 — після цього російські винищувачі не здійснювали посадку на білоруський аеродром «Мачулищі».

«Беларускі Гаюн» пише, що МіГ-31 К після останнього зафіксованого зльоту взяли курс на південь, пролетіли повз аеродром «Барановичі» і потім на схід — у бік Росії.

Моніторингова група 9 та 10 жовтня повідомляла, що в ті дні до Білорусі прилетіли два російських винищувачі МіГ-31 К. За даними «Беларускі Гаюн», тоді винищувачі зайшли на посадку на аеродром «Мачулищі». Востаннє літаки цього типу були в Білорусі у квітні 2023 року.